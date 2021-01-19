Devlet Bahçeli, dünya matematik şampiyonu Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını üstlendi

HAKKARİ'de yaşayan dünya matematik şampiyonu Yusuf Eymen'e bir güzel haber de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Baba Eymen'i telefonla arayıp tebrik eden Bahçeli, Yusuf'un hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti. Yusuf'un hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir." dedi.

Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkaleli olan ve şark görevi için Hakkari’de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.

Tüm eğitim masraflarını üstlendi

Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir." diyerek Yusuf Eymen'in, eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Babası astsubay, annesi polis memuru 4 yıldır Hakkari'de gönüllü görevdeler

Yusuf Eymen'in başarısı kadar önemli diğer hususun, anne ve babasının şark görevini gönüllü uzatmaları ve bu gururlandıran başarının devlet okulundan çıkması olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir. Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."