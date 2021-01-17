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Emeklinin Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme! Maaş zammında sonra ek zam müjdesi

Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için bir müjdeli haber daha var. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. İşte detaylar...

Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. İşte ayrıntılar...

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Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi... Emekliler 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.

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Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

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