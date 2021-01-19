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Esra Özmen eşi Fuat Özdolgun kimdir kaç yaşında?

Hem sunuculuk hem de şarkıcılık yapan Esra Özmen özel hayatı ile merak ediliyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Özmen kimdir, kaç yaşında eşi Fuat Özdolgun kimdir, kaç yaşında?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Özmen merak konusu oldu. İşte Esra Özmen hakkında merak edilen Esra Özmen kimdir, Esra Özmen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Sevilen şarkıları ile adından söz ettiren Esra Özmen, 2003 yılında Fuat Özdolgun ile evlendi. 

Şarkıcı ve sunucuEsra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi.

Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamladı.

Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar verdi.

Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı.

Esra Özmen günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

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