Hürriyet yazarı Yalçın Bayer: İnce parti işini ciddileştirdi, 1 Mart’ta CHP’den istifa ediyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'yle ilgili "Yakın çevresine 40 yıldır üyesi olduğu CHP’den 1 Mart’ta istifa edeceğini söylediği öğrenilen İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ için Çankaya’da 4 bin 500 metrekarelik bir bina tutması, partileşme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, “Muharrem İnce parti işini ciddileştirdi! CHP’den 1 Mart’ta istifa ediyor” başlıklı yazısında, Partisinden henüz resmi olarak ayrılamayan ve kurduğu 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP’li Muharrem İnce’nin çalışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Çelebi ve Türkşen var"

Bayer, yazısında İnce ve kuracağı konuşulan partisiyle ilgili şunları kaleme aldı: Partinin siyasal çizgisinin Silivri duruşmalarına kadar uzanan bir ‘kadrosu’nun olacağı anlaşılıyor. Bu isimlerin başında Mehmet Ali Çelebi ile Ali Türkşen geliyor. Her iki ismin Atatürkçü olması kamuoyunda ‘güven’ sağlamaya yönelik bir ‘çıkış’ olarak kabul ediliyor.

Parti binasının önümüzdeki günlerde basına duyurulacağı belirtiliyor. Partinin gösterişten uzak bir yapısı olacak. 4 bin 500 metrekarelik genel merkez binası bu mütevazılığın bir örneği olarak nitelendiriliyor.

Partide yeni isim var mı?

İnce'nin "İktidar medyasına da muhalefet medyasına da karşıyım" açıklamasını hatırlatan Bayer, "Bu hatırlatma ile birlikte İnce’ye Halk TV’den ‘destek’ geleceğinin konuşulması, yani konunun farklı bir mecraya yöneleceği hususunun dikkatle izlenmesi gerekiyor" diyerek yazısının devamında şu ifadelere yer verdi: Ekibindeki bir ismin söyledikleri ilginç değil mi? 'Partide yeni isim var mı?' sorusuna yakın çevresi 'Yok' yanıtını veriyor.

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan’laştı"

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerden bazısı şöyle: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’laşmaya başlamıştı; tek adamlığa ‘dönüşümü’ çoktan evrimleşmişti. Partiye üye ve adaylıklara getirilen isimler güven vermiyor. Onların çoğu CHP ilkelerinden uzak, rantçı isimlerden oluşuyor. Partide hesap sorulmuyor, AK Parti’nin ele geçirdiği son belediye başkanlıklarına neden olan isimler sorgulanmayacak mı? Onların bir ‘cezası’ olmayacak mı?