Derbilerin kralı Sergen Yalçın'a 'kartal' pençesi

Beşiktaş yönetimi, derbi maçlarında alnının akıyla çıkan başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.

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Kötü başlayan ligde üst üste aldığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı devirdi. Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sezon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.

Sergen Yalçın, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden bu fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf "kamera arkası" mesajıyla paylaşıldı.

''Hepsine teşekkür ediyorum"

Sergen Yalçın, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maç sonrası oyuncularını tebrik edip, zor bir derbi mücadelesini galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik, oyun planımız doğruydu. Hem ofansif hem defansif anlamda oyuncularımız özveriyle oynadı. Hepsine teşekkür ediyorum" demişti.

''Teknik direktör olarak bundan memnunum''

İyi bir ekip havası oluşturduklarını anlatan Sergen Yalçın, "Oynayanlar, oynamayanlar, sonradan oyuna girenler... Ljajic ve Gökhan da takıma girmeye başladı, daha geniş kadro oluştu. Teknik direktör olarak bundan memnunum." ifadelerini kullamıştı.