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Sergen Yalçın Avrupa'ya damga vurdu

Beşiktaş, Süper Lig'de gösterdiği müthiş performansla zirvede yer alıyor. Sergen Yalçın ise başarısıyla ön planda. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başararak Avrupa'nın da en iyileri arasında yer aldı.

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Süper Lig'de Sergen Yalçın fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımla yakaladığı müthiş seriyle zirveye yerleşen Yalçın, Galatasaray karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle liderlik koltuğunu sağlama aldı.

Beşiktaş'ı zirveye yerleştiren ve bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran Sergen Yalçın, aynı zamanda son dört ayın da Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.

Başarılı teknik direktör bu süreçte çıktığı 14 maçtan 34 puan çıkarırken, maç başına 2,43 puan ortalaması yakaladı. Yalçın Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde sadece Diego Simeone (A.Madrid), Rudi Garcia (Lyon), Ruben Amorim (Sporting) ve Erik ten Hag'ın (Ajax) gerisinde kaldı.

Öte yandan derbinin ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şunları söylemişti: "Çocuklara teşekkür ediyorum, beni duygulandırdılar. Bu zorlu periyotta bu kadar fazla mücadele edip özveriyle oynuyorlar. Taraftarımız adına da teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansları bazen düşüp yükselebiliyor ama bu normal. Gökhan Töre'nin aramıza dönmesi çok önemli. Adem de bizimle antrenmana çıkmaya başladı onu da kullanacağız."

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