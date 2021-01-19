Son dakika Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili 9 PKK'lı yakalandı 2 çocuk ölmüştü
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki saldırı, bomba yüklü araç infilak ettirilerek düzenlendi.
9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, saldırının failleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.
Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.