BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 441,67
HABER /  GÜNCEL

Son dakika Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili 9 PKK'lı yakalandı 2 çocuk ölmüştü

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.

Abone ol

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki saldırı, bomba yüklü araç infilak ettirilerek düzenlendi.

9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, saldırının failleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.

Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Geçirgen bağırsak sendromu nedir hastalık belirtileri neler?
Yaralı Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor
Pandemi hastanelerinin yükü azaldı! "1-2 ay içinde kısıtlamalar kalkabilir"
DSÖ Türkişe Ofisi çalışanı Dr. Bahadır Sucaklı'dan Covid-19 aşısına bağlı ölüm açıklaması
NBA'de Lakers'ın serisine Warriors son verdi
Konya'da yaptığı hata pahalıya patladı! Cipe el konuldu
Amasya'da köylüler su ararken tesadüfen buldu! Hemen incelemeye alındı
Sergen Yalçın Avrupa'ya damga vurdu
Derbilerin kralı Sergen Yalçın'a 'kartal' pençesi
Erzurum'da feci kazada anne baba ve çocuk öldü! Meğer aile...
Yorumlar 2 yorum