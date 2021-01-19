Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararına ilişkin "Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ford Otosan'ın yeni yatırım kararı

Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak.

"Otomotiv sektörü yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu"

Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu.

Ayrıntılar gelecek...