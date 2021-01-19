AB'de otomobil satışları 2020'de sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,7 geriledi.

Abone ol

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2020 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil tescilleri 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 23,7 azalarak 9 milyon 942 bin 509 seviyesine düştü. Böylece 2019 yılında 13 milyonu aşan otomobil satışları, 2020'de salgınla mücadele için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 3 milyondan fazla geriledi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyon 31 bin 70'e indi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları 2020'de önceki yıla göre Hırvatistan'da yüzde 42,8, Bulgaristan'da yüzde 36,8, Portekiz'de yüzde 35, İspanya'da yüzde 32,3, Estonya'da yüzde 29,5, Yunanistan'da yüzde 29, İtalya'da yüzde 27,9, Fransa'da yüzde 25,5, Avusturya'da yüzde 24,5, Belçika'da yüzde 21,5, Hollanda'da yüzde 19,5 ve Almanya'da yüzde 19,1 azaldı.

AB üyesi 27 ülke arasında 2020'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 917 bin 678, Fransa'da 1 milyon 650 bin 118, İtalya'da 1 milyon 381 bin 496 ve İspanya'da 851 bin 211 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, 2020'de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 547 bin 519 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 1 milyon 511 bin 594 otomobil sattı. Renault Grubu ise 1 milyon 145 bin 871 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Söz konusu 3 otomobil üreticisinin 2020'deki satışları, önceki yıla kıyasla yüzde 20'nin üzerinde düştü.

En fazla satan otomobil markaları

Geçen yıl AB ülkelerinde en fazla satılan otomobil markaları ise 1 milyon 152 bin 353 ile Volkswagen, 762 bin 365 ile Renault, 672 bin 300 ile Peugeot, 601 bin 521 ile Mercedes, 557 bin 999 ile Skoda, 533 bin 192 ile Toyota, 527 bin 979 ile BMW, 493 bin 772 ile Ford, 467 bin 225 ile Audi, 464 bin 61 ile Fiat ve 415 bin 787 ile Citroen oldu.