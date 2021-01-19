Kırmızı Oda'daki Boncuk'un hastalığı ne? Hangi hastalığın belirtileri

TV8'in gerçek hayatta yaşanan olaylardan uyarlanan dizisi Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteri son haftalarda ilgiyle takip ediliyor. Hollanda'da tanıştığı Can'ı yanında hayal eden ve buna herkesi inandırmaya çalışan Boncuk'un hastalığı nedir?

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Kırmızı Oda'daki Boncuk'un hikayesi dizi izleyicilerini derinden etkiledi. . Çocukluğu trajik anılarla geçen Boncuk'un ermişlerle konuşmaları onu Kırmızı Oda'ya getirdi. Tüm dünyanın kendisini 2. kez evlendirmek için harekete geçtiğini iddia eden Boncuk'un hastalığı merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda'daki Boncuk karakterinin hastalığı ne? İşte Boncuk karakteriyle ilgili bilgiler...

Ermişlerle konuşan ardından Hollanda'da tanıştığı Can'ın kendisini görmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen Boncuk'un tepkileri ardından karakterin hastalığıyla ilgili araştırmalar başladı.

Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk, şizofreni ve paranoid bozukluk arasında belirtiler gösteriyor.

Boncuk karakterinin hastalığı bead hastalığı olarak ifade ediliyor. Bipolar bozukluk ya da şizofreni gibi bead hastalığı da sadece yaşayanların iddia ettiği, bir çeşit yanıltıcı psikoz durumudur. Hastalar akıllarında hayal ettiği bir şeye inanarak, çevresindekileri de buna inandırmaya çalışıyor.