Fatih Altaylı: Mesut Özil'i Fenerbahçe mi transfer etti yoksa bir siyasi parti mi?

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle ilgili "Mesut Özil'i Fenerbahçe mi transfer etti yoksa bir siyasi parti mi? Aynı şartlarla Fenerbahçe'ye değil de Trabzonspor'a transfer olsaydı Fenerbahçeliler ne diyor olurdu?" şeklinde yorum yaptı.

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Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, önceki gün İstanbul'a geldi ve evinde karantina sürecine girdi. Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirirken Mesut Özil ile ilgili tespitleri dikkat çekti.

"Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu dediğiniz zaman... Popescu Türkiye'ye geldiğinde Barcelona'nın kaptanlık pazubandını çıkarıp gelmişti. Kariyer olarak zirvedeydi. Düşmüş, aşağı giden falan değildi. Yanlış hatırlamıyorsam Barcelona'nın kaptanıydı.'' diyen Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı; ''Roberto Carlos, her türlü şampiyonluğu almış birisi olarak geldi. Bence kariyer olarak en kariyerli Roberto Carlos onu Popescu ve Hagi takip eder. Alex'in öyle bir kariyeri yoktu ama Türkiye'de muazzam bir kariyer yaptı. Mesut bunlar içerisinde ilk 10'a girer mi, zannediyorum girer. İspanya'da şampiyonluğu var, bunun dışında hatırlamıyorum ama belki de vardır. Kariyer olarak en tepede değil ama ilk 10'a girer diye düşünüyorum.

''Fakat Mesut meselesinde benim söylemim başka''

Türkiye'de yeni bir sistem oluştu. Ben buna ahmakların liderliği diyorum, özellikle işin spor tarafında. Ben Alex geleceği zaman dedim ki, 'Alex gelmez'. Bir çıkışı vardı, ama geldi, orada çuvalladım. Fakat Mesut meselesinde benim söylemim başka, bunların iddiaları başka. Bir şeyi bağlamından, zamanından kopardığın zaman. Ben Mesut'la ilgili ne dedim? Ali Koç 'olmaz' dedi. 'Rüya falan görmeyin' dedi. Ben de aynı şeyi söyledim. Bu adamın yılda 15 milyon pound geliri var, bu paraya gelmez dedim. Bu sene takımda yer bulamadı, devam etmeyeceği belliydi, 1 yıl takımında futbol oynatılmıyordu. Bunları aşabileceği bir ortam arıyordu, parasal tarafını gördüğümüz tarafıyla bir şekilde tatmin ettiler.

''Fenerbahçe mi transfer etti yoksa siyasi parti mi?''

Geçen sene dedim bu lafı ben. Bu sene 'galiba gelecek' dedim, hava o yöndeydi. 'Bu çocuk gelmez' derken, şartlar. Ali Koç ne diyordu, 'Ben ayağımı yorganıma göre uzatmak zorundayım' diyordu. Şimdi bütün bunları dedikten sonra bu. Nasıl oldu da oldu. Medyaya baktığımda şunu görüyorum, Fenerbahçe mi transfer etti Mesut Özil'i, yoksa siyasi parti mi? Bakıyorum belediyeler, Cumhurbaşkanlığı sözcüleri falan. Fenerbahçeli arkadaşlara şunu söylemek isterim. Mesut Özil büyük transfer. Özil'in Fenerbahçe'ye geldiği şartlarla, Trabzonspor'a transfer olsaydı bugün Fenerbahçeliler ne diyor olurlardı? Net bir sual.

''Bu çocuk yerli ve milli değil''

Türk futbolcu falan deniyor, çocuk Alman futbolcu. Kimse Türk futbolcu falan demesin. Bu çocuk evet Türk vatandaşı ama asıl olarak Alman vatandaşı, Alman milli takımında oynuyor. Mesut Özil 15 sene önce tercihini yaparken Alman milli takımından yapmış. Bu çocuk yerli ve milli değil. Söylüyorum, Fenerbahçe büyük bir Alman futbolcuyu transfer etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ama yerli ve milli, ülkesine geri döndü, yok böyle bir şey.

''Mesut Özil hiçbir zaman Fenerbahçeliyim demedi''

Evin oğlu ama evin kaçak oğlu diyelim. Evet Mesut Özil Türk ailenin oğlu ama Alman futboluna hizmet etmiş. Türkiye'yi şampiyon yapmadı, Almanya'yla şampiyon oldu. Mesut Özil hiçbir zaman Fenerbahçeliyim demedi. Drogba'nın transferi ne kadar büyükse bu transfer de o kadar büyüktür. Ama bu adamdan olmayan hikayeler çıkarılması beni rahatsız eder. Bir bu çocuk yerli ve milli değil. Bu çocuk Alman milli oyuncusu. Vatanına hoş geldin evet ama Alman futbolcusu olarak memleketine geldin. İki 'Ben Fenerbahçeliyim' diye bir şey yok, Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gelseydi, 'Ben Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım' diyecekti. 'Türkiye'de hiçbir takımı tutmam' demiş eski bir röportajında. İşi ucuzlatmayın, zaten büyük bir transfer. Bu transfer yeterince büyük transfer. Sahada ayrıca göreceğiz tabii ki. İyi sonuç verebilir, kötü sonuç verebilir. Drogba iyi iş yaptı ama Falcao neredeyse yerden kazındığını biliyoruz. İyi bir transfer ama ekstra bir hikayeye gerek yok.

''Mesut Özil'in siyasi tavrının olduğunu unutmamak lazım''

İnşallah iyi oynar. İyi oynaması hepimizin hoşuna gider. Niye? Hepimiz iyi bir futbol seyrederiz. Drogba gelince mutlu olmadık mı? İyi futbol seyrettik. Hagi, Popescu bekleneni verdi. Roberto Carlos gelince ben çok mutlu olmuştum. Kafamda hayali bir Galatasaray kurardım, Roberto Carlos'u görmek isterdim. Fenerbahçe'ye geldi çok iyi maçlar çıkardı. Ara transfer döneminin dünya çapında Türkiye'nin yapmış olması dışarıdaki algı kalitesini yükseltiyor. Drogba geldiğinde bütün dünya nasıl konuştuysa, şimdi bu çocuk geldiğinde bütün dünya konuşuyor. Bu çocuğun alınmasında etkenlerden bir tanesinin Mesut Özil'in siyasi tavrının olduğunu unutmamak lazım. Bu çocuğun orada forma giyememesinin temel nedeni Çin Uygur Türkleri'yle ilgili konuşması. O yüzden de siyasi olarak futboldan uzaklaştırıldı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığından ötürü hedefe konulan futbolculardandı. Üstüne Çin meselesi gelince bu çocuğun ipini kestiler. Bu çocuğun Türkiye'ye getirilmesinde devletin de bir fonksiyon üstlendiği bir gerçek. Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmam."