Adil Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 sonunda tamamlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.“ dedi.Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''AKM- Gar-Kızılay Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanmış olacak. AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.'' açıklamasında bulundu.