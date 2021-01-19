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Adil Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 sonunda tamamlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.“ dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''AKM- Gar-Kızılay Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlanmış olacak. AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız.'' açıklamasında bulundu.

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