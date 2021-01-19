Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sedat Peker'i sınır dışı etti iddiası

Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker'in, "ülkede oturum amacına uygun davranmadığı" gerekçesiyle Makedonya'dan sınır dışı edildiği iddia edildi. Sedat Peker'in Türkiye'ye dönmek istemediği ve Kosova'ya gitmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

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Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker'in bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Ülkenin İçişleri Bakanlığına ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sedat Peker'in sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanımı gösterildi.

İddiaya göre, Sedar Peker, bir süre önce Üsküp’e geçip 1 yıllığına bir otel kiralamış. Mekadonya’daki suç örgütleriyle temas kurunca gözaltına alınıp sınır dışı edilmiş. Yine iddiaya göre Peker, 'Türkiye'ye dönersem bana işkence ederler.'' deyip üçüncü ülkeye gönderilmesini istemiş. Sedat Peker, Kosova'ya gönderilmiş.

Makedonya'da gündem oldu

Sedat Peker'in sınır dışı edilmesi Makedonya'da yayın yapan birçok haber sitesine de konu oldu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde "Polis, Türk kökenli tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı. Haberde, Peker’in ülkedeki uyuşturucu ticareti yapanlarla iletişime geçmeye çalıştığı belirtildi.

Dikkat çeken paylaşım

Sınır dışı edildiği haberleriyle ilgili Sedat Peker'den herhangi bir açıklama gelmezken, Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Onur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah'a şükürler olsun. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.