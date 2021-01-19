Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Atilla Taş kararı: Güvenlik ve ifade özgürlüğü ihlali

Darbe girişimi sonrası tutuklanan şarkıcı Atilla Taş'ın AİHM'ye başvurusunda "Özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi" kararı çıktı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş'ın başvurusunda hak ihlali kararı vererek Türkiye'yi mahkum etti. İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi tarafından yapılan başvuruda, AİHM, Atilla Taş’ın başvurusunu kabul etti ve Sözleşme’nin 5 (1) (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 10. (ifade özgürlüğü) maddelerinden ihlal kararı verdi.

Mahkeme, Ankara'nın Taş' a 12 bin 275 euro manevi tazminat ve 3 bin 175 euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi de hak ihlali kararı vermişti



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 14 ay Silivri Cezaevi’nde kalan Atilla Taş, 15 Nisan 2017 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edilmiş ancak aynı gün yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı. Üç gazeteciyle birlikte tutuklanan Atilla Taş mahkemede verdiği ifadede, "Ben böyle bir yapılanma içinde olduklarını bilseydim, değil gazetelerinde çalışmayı, selam dahi vermezdim" demişti.