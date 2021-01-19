MHP'li Yalçın: İki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, resmî Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yalçın, ''Son günlerde bazı klavye ve sanal alem kahramanlarının sahnelediği gölge oyunları partimize, Liderimize ve mensuplarımıza dönük saldırılarını arttırmaları maksatlarını gözler önüne seriyor. İki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler'' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''Son günlerde gemi azıya alan bazı klavye ve sanal âlem kahramanlarının, sahneledikleri politik gölge oyununda partimize, saygıdeğer liderimize ve mensuplarımıza dönük saldırılarını arttırmaları; kirli maksatları gözler önüne seriyor.

Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…

Kendi gölgesinden ürken atların kişneye kişneye güneşten uzaklaştığı gibi, korkaklar da Hakk’ı ve hakikati arkasında bırakıp doludizgin karanlığa koşar. Buların yaptıkları siyaset budur.

Aydınlığa, hakkaniyete ve doğruluğa sırtını dönerek dörtnala zulme koşanların sırtına Hak ve hakikat eyeri vurup yüzlerini güneşe döndürmek; MHP için vicdani bir vecibe, hatta fazilettir.''