BIST 1.574
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 441,26
HABER /  YEREL

Aksaray'da 88 yaşındaki İsmail amca aşıdan önce şiir okudu alkışları topladı

Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik aşılama programının hayata geçmesiyle Aksaray'daki huzurevinde de aşılama gerçekleştirildi. Huzurevi sakinlerinden İsmail Göçyılmaz (88), şiir okuyup, aşısını oldu. Sağlık çalışanları da Göçyılmaz'a alkış tuttu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimine göre, bugün huzurevlerinde kalan yaşlılar ile 90 yaş üstü kişilere aşı yapılmaya başlandı. Bu kapsamında Aksaray'da Kadir Üçyıldız Huzurevi'nde kalanlar aşılandı.

Huzurevi sakinlerinden İsmail Göçyılmaz, aşı olmadan önce 'Şehitler ölmez. Bu vatan bölünmez. Aslan yatağı boş kalmaz. Yaşasın Türk milleti. Var olsun başkanlarımız. Var olsun askerlerimiz' dizelerinden oluşan şiiri okuyup, aşısını oldu. Sağlık çalışanları da Göçyılmaz'ı alkışladı. 

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, geçen hafta itibarıyla risk grupları kapsamında sağlık personeline aşı çalışmasını başlattıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Türkiye'de eş zamanlı olarak huzurevleri, yaşlı bakım evleri ve burada çalışan personele aşı çalışmasını bugün başlattıklarını anlatan Yeşildağ, ''İlimizde aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu gruplardaki vatandaşlarımız risk grubunda olduğu için burada aşı çalışması yapıldı" diye konuştu.

İlgili Haberler
Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşlıların aşılaması başladı! Personel de aşılanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a ziyaret
e okul VBS girişi 2021 karne notu sorgulama ekranı
Türkiye'de ilk kez görüldü! Hakkari'de ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
Ceyda Düvenci ilk eşi kimdir kızının babası Engin Akgün mesleği nedir?
Ordu'da Ceren Özdemir'in katili, mahkeme başkanının sorusuna böyle yanıt verdi
Mesut Özil, Londra'ya veda etti Fenerbahçe taraftarına seslendi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Atilla Taş kararı: Güvenlik ve ifade özgürlüğü ihlali
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı
RTÜK'ten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sözleri için Halk TV'ye inceleme
Yorumlar