Bülent Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a ziyaret

Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.

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Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalmasını isteyerek tepkileri üzerine çeken ve ardından YİK görevinden istifa eden Bülent Arınç, saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Özdağ, "Değerli devlet adamı, TBMM eski Başkanı ağabeyim sayın Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli tweetleri için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz" diyerek duyurdu.