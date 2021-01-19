Kemal Kılıçdaroğlu: 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da apartman görevlileriyle bir araya geldi. "Türkiye'de apartman görevlilerinin sayısı en az 1 milyon kişi." diyen Kılıçdaroğlu, "1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır" düşüncesini dile getirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Sefaköy Kültür Merkezi’nde apartman görevlileriyle buluştu. "Siyaset kurumu sizi görmek istemedi." diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler acaba bir apartman görevlisinin evine gidip halini hatırını sordu mu? Sigorta primleriniz yatırılmıyor, bir araya gelip örgütlenin" çağrısı yaptı.

"Oy istemeye gelince varlar"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Siyaset kurumu apartman görevlilerini görmek istemedi. Londra’daki tefecilerinin, beylerin, paşaların sorununu bilirler, sizin sorununuzu bilmezler. Oy istemeye gelince varlar, sorun dinlemeye gelince varlar. Ben sizden sorunlarınızı çözmek için oy istiyorum.

Türkiye’de apartman görevlilerinin sayısı en az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır.

"Sigorta primleriniz yatırılmıyor, bir araya gelip örgütlenin"

Apartman görevlisinin yasaya göre çalışma süresi belli ama siz de ben de biliyoruz ki apartman görevlileri 24 saat çalışıyor. Görüştüğüm apartman görevlileri sigorta primlerinin yatırılmadığını söyledi. ‘İşimden olurum’ diye korkudan apartman yöneticisine neden yatırılmadığını soramıyor. Bir araya gelip örgütlenmeniz lazım. Size her türlü desteği veririz, hiç endişeniz olmasın.

"Bir telefon kadar yakınız size"

Yasalar bu hakları vermiş size ama bu hakların tanınması konusunda sorun var. Bu hakları alma veya apartman yöneticisi tarafından tanınması konusunda sorun var. Bu sorunları aşmanın yolu birlik olmaktır. Apartman yöneticisi ile sizin değil, sizi temsil eden sendika veya dernek başkanının görüşmesi lazım. Önemli olan kavga yaratmak değil sorunun çözülmesidir. Biz her zaman yanınızdayız. Bir telefon kadar yakınız size.