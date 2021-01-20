Yüzbinlerce kamu çalışanına ikramiye müjdesi! 2021 ilk ödeme tarihi belli oldu
2021 yılına ilişkin tediye (ikramiye) tarihleri açıklanmıştı. Kamuda çalışan 500 bine yakın işçinin bu yılki ikramiyelerinin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek ve en düşük ödeme 1.108 TL olacak. İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçiler de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu.
Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta
Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyor. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta yatırılacak.
Dört eşit parçada yatırılıyor
İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu.
Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.