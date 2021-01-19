Survivor Emin Günenç kimdir oynadığı diziler hangisi?

Oyunculuk ve spor geçmişiyle dikkat çeken Emin Günenç, Survivor 2021 Gönüllüler takımına yarışan isimlerden biri oldu. Aslen Tekirdağlı olan Emin Günenç daha ilk oyunda takımın beğenisini kazandı, performansıyla alkış topladı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

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Survivor 2021'in yarışmacılarından biri de gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç! Yarışmada yüksek performansıyla takımına büyük katkı sağlayan Günenç, oyunculuk ve spor geçmişiyle de dikkat çekiyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Emin Günenç kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı Oyuncusu Emin Günenç, kendisini şu şekilde tanımlıyor; “Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

Survivor'a Neden Katıldı: Survivor Emin Günenç Survivor' katılma nedenini ise şu cümlelerle açıkladı: " Survivor benim için çok büyük bir dönüm noktası, büyük bir basamak. Hayallerime yürüyerek değil de koşarak gitmek istiyorum. Bu yüzden Survivor'da başarılı olup döndükten sonra çok güzel bir geleceğin beni beklediğini biliyorum. Survivor'da başarılı olacağıma adım gibi eminim. Ama beni finale götürecek karakterim. Türk halkının beni seveceğinden eminim. 2019 yılında finale kalmıştım. Yedeklerdeydim. O sene gitmek kısmet olmadı. Bu sene 2019'a göre daha hazırım, daha güçlüyüm, daha fazla emek verdim, daha çok çalıştım. İnşallah bu sene olur! "