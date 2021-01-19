Rusya'da yüzde 100 etkili koronavirüs aşısı: EpiVakKorona

RUSYA İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), koronavirüs aşısı EpiVakKorona'nın klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında bağışıklık konusunda yüzde 100 etkinlik gösterdiği belirtildi.

Abone ol

Rospotrebnadzor'dan gazetecilere yapılan açıklamada, "Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında edinilen sonuçlara göre, EpiVakKorona aşısının bağışıklık konusunda gösterdiği etkinlik yüzde 100 seviyesinde" ifadeleri kullanıldı. Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı, Sputnik V'nin ardından Rusya'da tescil edilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu.

Sputnik'in etkinlik oranı yüzde 91.4 çıkmıştı

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve Moskova'nın ilk Kovid-19 aşısı "Sputnik V"nin yüzde 91,4 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bahodır Yusupaliyev da Rus Sputnik V aşısını onaylamayı ve aşının ülkede üretilmesini planladıklarını söylemişti.

Diğer aşıların etkinlik oranları

Öte yandan Alman - ABD ortaklığında geliştirilen Pfizer-Biontech aşısı için etkinlik oranı yüzde 95, ABD'li Moderna aşısı için yüzde 94,1, Türkiye'de de uygulanan Çinli Coronavac aşısı için Türkiye'de yüzde 91,25 etkinlik oranı açıklanmıştı.