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Gaziantep'te 32 yaşındaki adam yürürken feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te yolda yürüyen Suriye uyruklu 32 yaşındaki Yusuf El Salih, kopan elektrik kablosunun üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Salih’in Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.

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