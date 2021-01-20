Tanesini 1 liraya sayıyor Antalya'da yazıyı gören gözlerine inanamadı!
ANTALYA'da yaşayan 42 yaşındaki Hakan Hacıhamdioğlu'nun ilginç girişimi görenleri şaşırttı.
Alanya'nın Saray Mahallesi'nde market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu, hem market hem manav olarak işlettiği iş yerinde 2 hafta önce ilginç bir kampanya başlattı. Hacıhamdioğlu, Alanya'nın tarımda en büyük gelir kaynaklarından olan avokado üretiminin daha da artması ve çekirdeklerinin çöpe gitmemesi için harekete geçti.
Hacıhamdioğlu 1 lira olarak değerlendirdiği ve topladığı avokado çekirdeklerini fide üreticilerine satıyor. Kampanyanın gördüğü ilgiden memnun olan işletmeci Hacıhamdioğlu, "Avokado Alanya'mızın bir değeri. Ekonomiye de çok büyük katkısı var." dedi.
Kampanyayla ilgili bilgi veren Hacıhamdioğlu "Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin, değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya'da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.
Halka katkı sağladıklarını belirten Hacıhamdioğlu "Vatandaşlarımıza bir nebze nefes aldırmak adına biz bu avokado çekirdeklerini 1 lira saydık. 1 liraya karşılık bizim sattığımız her şeyden, getirdikleri avokado çekirdeklerinin sayısı karşılığında, 50 ise 50, 100 ise 100 TL olarak alışveriş yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.