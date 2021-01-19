Bahar Sevis kimdir kaç yaşında Survivor Bahar evli mi?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler kadrosuna yedeklerden gelen isimlerden biri de Pilates ve Fitness eğitmeni olan Bahar Sevis oldu. Aynı zamanda yoga eğitmeni de olan Bahar Sevis 11 yıldır hayatında olan Mustafa Omer Ozbalkan ile evli. Peki kimdir Bahar Sevis, kaç yaşında?

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Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021 heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Ünlüler takımına katılan ve ilk yarışmadan dikkatleri üzerine çeken Bahar Sevis ise merak konusu oldu.

İnstagram hesabında 5 bin kişi tarafından takip edilen Bahar Sevis'in bu paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. Eşi olduğu tahmin edilen Mustafa Omer Ozbalkan ile olan bu fotoğrafının altına yazdığı '11. yıl ... Herşey toz pembe değildi belki zaman zaman.Her rengini yaşadık bu yılların.Binlerce kez şükür iyi ki sen,iyi ki biz olduk.❤️' notu birçok takipçisi tarafından beğenildi.

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Sevis'in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.