BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 442,34
HABER /  GÜNCEL

Bahar Sevis kimdir kaç yaşında Survivor Bahar evli mi?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler kadrosuna yedeklerden gelen isimlerden biri de Pilates ve Fitness eğitmeni olan Bahar Sevis oldu. Aynı zamanda yoga eğitmeni de olan Bahar Sevis 11 yıldır hayatında olan Mustafa Omer Ozbalkan ile evli. Peki kimdir Bahar Sevis, kaç yaşında?

Abone ol

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2021 heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile TV8'de devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Ünlüler takımına katılan ve ilk yarışmadan dikkatleri üzerine çeken Bahar Sevis ise merak konusu oldu.

İnstagram hesabında 5 bin kişi tarafından takip edilen Bahar Sevis'in bu paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. Eşi olduğu tahmin edilen Mustafa Omer Ozbalkan ile olan bu fotoğrafının altına yazdığı '11. yıl ... Herşey toz pembe değildi belki zaman zaman.Her rengini yaşadık bu yılların.Binlerce kez şükür iyi ki sen,iyi ki biz olduk.❤️' notu birçok takipçisi tarafından beğenildi.

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Sevis'in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan'dan Sinovac aşısı açıklaması: Türkiye'ye güvenerek yola çıktık
Bilecik'te cips paketinden çıkanlar pes dedirtti
Ordu'da gelen İncil'le şok olmuşlardı! Bu defa bakın ne gönderildi
Yolcu uçağı devasa dondurucuya dönüştürüldü! Pfizer-BioNTech aşısını taşıyacak
Serebral palsi ne demek neden olur Serebral palsi hastalığı belirtileri
Trabzon'da kepçenin darbesiyle ortaya çıktı! Yetkililer akın etti incelemeye alındı
HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde
Kars’ta aç kalan kurtlar domuzları parçalaması dehşete düşürdü
Çaykur Rizespor'da Sumudica dönemi resmen başladı!
Ceyda Düvenci'nin kızının hastalığı nedir? Serebral palsi ne demek?
Yorumlar