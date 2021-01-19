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Japonya’da 10'dan fazla araç birbirine girdi: 8 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı

Japonya'nın Osaki kentinde aralıksız süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi ağır yaralanırken, onlarca araç birbirine girdi.

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Japonya'nın Osaki kentindeki Tohoku yolundaki Furukawa kavşağında aralıksız süren kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada onlarca araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. TIR, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle TIR ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti. Osaki polisi, kaza da karışan araçların sayısının 10'dan fazla olduğunu ifade ederek, 8 kişinin ağır yaralandığını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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