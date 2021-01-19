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Türkiye'den KKTC'ye gönderilen koronavirüs aşılarının yüzde 25'i uygulandı

Demirören Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli şuana kadar 4 bin 968 kişiye uygulandığı bildirildi.

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Türkiye'den geçtiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen 20 Bin doz Sinovac aşısının uygulanmasına 15 Ocak'ta başlanırken, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu. Pilli yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4 bin 968 kişinin aşılandığını belirterek, 4 bin 944 Sinovac, 24 de BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını belirtti.

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Kovid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, tıp fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6’ncı sınıflara, diş hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.”

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