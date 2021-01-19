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PFDK, Mert Hakan Yandaş’a 1 maç ceza verdi

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza. Mert Hakan, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek.

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TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Tedbirli olarak sevki nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, 1 maç cezasını tamamladı.

Mert Hakan, sarı-lacivertli takımın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçta forma giyebilecek.

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