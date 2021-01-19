Azeri suç örgütü liderinin Esenyurt'taki mezarı başında bir kişi vurularak öldürüldü

Öldürülen Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'un mezarının başında cinayet vuku buldu. Mezarlığa giden şahıslar arasında çıkan tartışmada Azeri uyruklu Ali Hashımov öldürüldü. İkisi kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, 17 Ocak Pazar günü Esenyurt Orhangazi Mahallesinde bulunan Gülvadi Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrine ziyarete gelen şahıslar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda silahını çıkartan Hashımov, Kenan I.'yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında silahı alan Kenan I. ise Hashımov'u başından vurdu.

Olayın ardından Kenan I., yanındaki Lale M.(35) ve Aynur I.(45) ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi.

Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Hashımov'un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan I, eşi Aynur I. ve arkadaşı Lale M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?: Antalya'da 20 Ağustos günü Lotu Quli lakaplı Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov yemek yerken yakın arkadaşı ve koruması Khayn Zeyralov tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Nadir Salifov ile birlikte büyüdüklerini anlatan Zeyralov’un, “Kendisini hiç sevmiyordum. Birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Kendisinin korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama sevmiyordum. Sevmeye sevmeye bu işi yapmıştım. Sevmediğim için de öldürdüm” dediği öğrenilmişti.