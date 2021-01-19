Antalya'da 4 aylık evlilik bitti kocası pazarlamak istedi! Şimdi ölüm mesajları alıyor
ANTALYA'da 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, boşandığı eşinden 3 buçuk yıldır ölüm mesajları alıyor. 'Eski eş kurbanı olmak istemiyorum' diyen Genç kadın, yaşadığı kabusu anlatırken kendi özel resimlerinin kullanılarak adına hesaplar açıldığını öne sürdü.
Antalya’da yaşayan katip Vehbiye Aydın, arkadaş ortamında tanıştığı G.Z. ile 2017 yılının ocak ayında evlendi. Aydın, eşinin ziynet eşyaları ve paraları sanal bahis sitelerinde kaybettiğini öğrenince boşanma kararı aldı.
Tokat attı: 4 aylık evlilikleri sonlanan Aydın, ailesinin yanına döndü ve boşanma süreci başladı. Bu süreçte açılan boşanma davası nedeniyle eşine sıkıştırıp tokat atan G.Z, ayrılmamak için uzun süre direndi.
Mahkeme çifti 10 ay önce boşadı. İddiaya göre, G.Z, genç kadının peşini bırakmadı cep telefonundan mesaj ve sosyal medya araçlarından ölüm ve tehdit mesajları atmaya devam etti.
Ölüm tehdidi aldığını dile getiren Aydın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" diyerek elektronik kelepçe istedi, ya da eski eşinin tutuklanmasını talep etti.