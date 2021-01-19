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İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa'da birinci oldu

İSTANBUL Havalimanı, geçen yıl 23.4 milyon yolcu sayısıyla Avrupa havalimanları arasında birinci sıraya oturdu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması ve seyahat yasakları nedeniyle dünya genelindeki havalimanları yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşandı. İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi. İstanbul Havalimanı’nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya geriledi.

Havalimanı Sağlık Akreditasyonu

Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan, geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı olmuştu.

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