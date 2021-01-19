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Belediye başkanı açıkladı! 12 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı

MEKSİKA'da Tecamac Belediye Başkanı, 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan 12 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptığını duyurdu.

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Meksika'nın Tecamac şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 15 yaşındaki bir erkek çocuğundan hamile kaldı. Belediye başkanı Mariela Gutierrez Escalante, sosyal medyadan bu haberi duyurarak bebeğin 8 aylık doğduğunu açıkladı. Mariela, paylaşımında anneye aylık maaş bağlandığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını söyledi.

Bebekleri dünyaya gelen çift, 15 yaşındaki erkek çocuğunun babaannesinin yanında yaşayacak. Öte yandan aile, torun sahibi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ise ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını aksine kendilerine destek olunduğunu anlattı.

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