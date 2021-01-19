Fenerbahçe'nin istemediği Nabil Dirar, Erzurumspor'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'la prensip anlaşmasına vardı.

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Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Attila Szalai, Mesut Özil'i kadrosuna katan ve gelecek sezondan itibaren olmak üzere Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık sözleşme imzalarken Nabil Dirar'ın kaderi belli oldu.

Sezon başından bu yana kadro dışı olan ve Fenerbahçe ile idmanlarına devam eden Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Nabil Dirar ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.