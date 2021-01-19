Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu kiraladı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu kiraladı.Abone ol
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu 1.5 sene kiralık olarak kadrosuna kattı.Serhat Ahmetoğlu, 1,5 sezon Fatih Karagümrük forması giyecek. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, Ahmetoğlu'nun bir sonraki satışından pay alacak. Karagümrük, genç futbolcunun transferini yarın resmen açıklayacak.
Sol kanat pozisyonunda görev yapan Serhat Ahmetoğlu, Fenerbahçe U19 Takımı ile toplam 32 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.