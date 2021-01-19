Fenerbahçe’de Szalai ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Attila Szalai de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ankaragücü maçında ilk 11’de görev alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’dan 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı Attila Szalai de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Sosa, Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Sinan Gümüş’ün tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Sivas’a hareket edecek.