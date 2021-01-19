Yusuf Yazıcı bombası! Dünya devleri yakın takipte

İtalyan devleri Milan ve Juventus, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı. Lille'in Juventus ve Milan'dan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceği ifade edildi.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da gösterdiği performansla büyülemeye devam ederken dev takımların radarına girmeye devam ediyor. France Football'un haberine göre Juventus, Yusuf Yazıcı'yı yakın takibe almış durumda. Juventus'un Milli futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirten Fransızlar, sezon sonunda Yusuf Yazıcı için Juventus'un resmi teklif yapmayı düşündüğünü belirtti.

40-45 milyon euro

İtalyan ekibinin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Dybala'nın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı düşündüğünü belirten Fransız basını, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.

Tek talibi Juve değil

İtalyan basını ise geçtiğimiz haftalarda bir başka dev takım Inter'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti. İtalya'da oldukça popüler bir hale gelen Yusuf'un ismi Premier League ekibi Arsenal ile de anılıyordu. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi için en ciddi kulüp.

Trabzonspor'a yüzde 20 pay

İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak.