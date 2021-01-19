ASELSAN'dan flaş adım! Katar'da şube açtığı KAP'a bildirildi
ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını açıkladı.Abone ol
ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır" denildi.
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