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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ASELSAN'dan flaş adım! Katar'da şube açtığı KAP'a bildirildi

ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını açıkladı.

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ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır" denildi.

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