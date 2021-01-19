BIST 1.565
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 440,79
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyarette bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Sertaç Komsuoğlu yer aldı.

Ali Koç, Aktaş'a isminin yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması ve sarı-lacivertli kulübün tarihini anlatan Asr-ı Fener kitabını hediye etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Roma ve Everton, Zeli Çelik'in peşinde
Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Sebep 'Kırmızı fularlı kız'...
Hrant Dink 14'üncü yılında anıldı! "FETÖ öldürdü' demek 'ben yapmadım elim yaptı' demektir"
ASELSAN'dan flaş adım! Katar'da şube açtığı KAP'a bildirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus Büyükelçi ile görüştü
Yusuf Yazıcı bombası! Dünya devleri yakın takipte
Alanyaspor'da Hasan Ayaroğlu'nun sözleşmesi feshedildi
Cemal Hünal kiminle evli eşi kimdir çocuğu Doğan kaç yaşında?
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet! Özbekistan uyruklu bakıcı gözaltına alındı
Kayseri'den yürek yakan haber! Anne oğul 2 gün arayla öldü
Yorumlar