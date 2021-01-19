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Ocak ayında Antalya'da 'deniz ve güneş' keyfi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da soğuğa rağmen güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.  

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Geçen hafta yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da ise ocak ayı olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselirken, güneşi görenler Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Kimi  kumda otururken, kimi dalgalarla fotoğraf çektirdi. Pek çok Antalyalı ise yürüyüş yapmayı ya da bisiklete binmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren tekrar yükselişe geçecek.

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