Arnavutköy'de kayan otomobilini akıl almaz yöntemle durdurmak istedi korku dolu anlar
Arnavutköy'de kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışan kişi, duvar ile otomobil arasında sıkıştı. Korkutan kaza güvenlik kamerasına yansırken sürücü yara almadan kurtuldu.
Olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kar yağışıyla birlikte buz tutan yoldan otomobiliyle ilerlemeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Geri geri kayan aracı durduramak isteyen sürücü akıl almaz bir yönteme başvurdu. Araçtan inen sürücü, arkasından ittiği otomobili durdurmaya çalıştı.
Otomobilin hızını kesmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, araçla duvar arasında sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsünün yaşadığı o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Satmaya götürdüğü otomobil geri geri kaymayan başlayınca aracı durdurmak için arkasına yaslanan ve araçla duvar arasına sıkışan Nurullah Çerkezoğlu, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde oldukça şaşırdığını da ifade etti.
Sıkışınca site güvenlikçileri fark etsin diye el salladı
Sıkışınca güvenlik kamerasına el sallayarak site güvenliklerine kendisini fark ettirmeye çalışan Çerkezoğlu, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansına anlattı.