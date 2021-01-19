Hrant Dink 14'üncü yılında anıldı! "FETÖ öldürdü' demek 'ben yapmadım elim yaptı' demektir"

Hrant Dink, katledilişinin 14. yılında sanal ortamda anılırken eşi, 'Hrant'ı 'FETÖ öldürdü' demek 'ben yapmadım elim yaptı' demektir' ifadesini kullanarak olayda parmağı bulunan gizli yapılara dikkat çekti.

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Gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 14. yılında Covid-19 sebebiyle sanal ortamda anıldı. Her yıl Agos gazetesi önünde yapılan anma töreni bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda gerçekleşti. Dünyanın her yerinden Hrant’ın Arkadaşları, “Buradasın Ahparig” yazan pankartlarını Hrant Dink’in öldürüldüğü yere bıraktı.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink anma konuşmasında "Hrant'ı 'FETÖ öldürdü' demek 'ben yapmadım elim yaptı', 'Ergenekon yaptı' demek de 'ben yapmadım ayağım yaptı' demektir" dedi.

"Arkasında bir garip devlet görüntüsü var" "Bugün pandemi şartlarıyla, acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız. Biliyorum ki, yürekleri burada çarpanlar çok çoktur" diyen Dink, "Basitçe söyleyelim, Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, “ben yapmadım elim yaptı” demektir. Hrant’ı Erkenekon öldürmüş demek, “ben yapmadım ayağım yaptı” demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin. Ve silahı iki elinle tutup tetiği çektin. Çutağımı öldürdün. Sen ayağın, sen elin, sen dilin değilsen nesin? 14 yıldır görevini layığıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet" diye konuştu.

Hrant Dink'in katledilişinin 14. yılında yapılan anmada Başak Demirtaş da konuştu. Demirtaş, "Biz de tıpkı sevgili Hrant’ın yaptığı gibi, intikam duygularına teslim olmadan akılla, sabırla, sevgiyle ama ille de dirençle sarılacağız umuda" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Biz de tıpkı sevgili Hrant’ın yaptığı gibi, intikam duygularına teslim olmadan akılla, sabırla, sevgiyle ama ille de dirençle sarılacağız umuda" diyen Demirtaş, "Bunca kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın, gerilimin içinden sağduyuyla çıkışın yolunu bulmak zorundayız. Bu kadar kaotik ve karmaşık görünen durumdan kurtulmak aslında çok da basit. Yapmamız gereken tek şey bir araya gelmektir. Demokrasi için yan yana durmaktır. Biz kadınlar bunun için öncülük yapabilecek güce, inanca ve cesarete sahibiz. Gelin önce biz kadınlar birleşelim. Adaletsizliğe karşı, her türlü şiddete karşı, yoksulluğa karşı büyük bir kadın demokrasi ittifakı kuralım" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği bir şiir ile konuşmasını bitirdi.

Hrant Dink suikastı: Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos Gazetesi'nin çıkışında, saat 14.54'de yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı bir kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.