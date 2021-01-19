Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk görevi bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada "Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldık." ifadelerine yer verildi.
Antalyaspor, Süper Lig'de 25 puanla 9.sırada yer alıyor. Tek direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinden sonra Antalyaspor, çıkışa geçmişti.
📌 Kamuoyuna saygı ile duyurulur!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/7c3Rwn2kqH— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 19, 2021