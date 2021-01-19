BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,06
ALTIN 441,49
HABER /  SAĞLIK

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda hazırladığı aşı uygulama stratejisi çerçevesinde aşı yapılan kişi sayısı 950 bini aştığı açıklandı.

Abone ol

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı. 

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı saat 21.20 sıralarında 950 bini aştı.

Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.

Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı
Trabzonspor konuk ettiği Konyaspor'u rahat geçti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ocak 2021)
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!
Borsa İstanbul 19 Ocak Salı gününü rekorlarla tamamladı
Meral Akşener'in Güneydoğuda karşılığı olacak mı?
Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
Yorumlar