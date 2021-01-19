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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.328'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 761'i semptomatik olmak üzere 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 167 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya, ağır hasta sayısı ise 2 bin 162'ya düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

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