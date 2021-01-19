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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. Bulut, şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu.

Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi.

Erol Bulut, yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezine gelerek ifadesini yineledi.

Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

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