Trabzonspor konuk ettiği Konyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Nwakaeme, Flavio ve Djaniny atarken; konuk ekibin tek sayısını Shengelia kaydetti. Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 30 yaptı. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi, 22'de öne geçti. Arka direkte kendisini unutturan Nwakaeme, Serkan Asan'ın yerden ortasını ağlarla buluşturdu. 56'da Nwakaeme'nin pasında topu ağlarla buluşturan Flavio, Trabzonspor'u rahatlatan golü attı. 60'da sahneye çıkan Djaniny, Ekuban ile yaptığı duvar pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruş yaparak farkı 3'e çıkardı. 88'de Kravets'in pasıyla topla buluşan Shengelia, şık bir gole imza attı ve skoru 3-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.