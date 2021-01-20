Donald Trump veda konuşmasında neler söyledi?

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'a görevi teslim etmeden saatler önce ulusa seslendi. ABD yakın tarihine savaş başlatmayan ilk başkan olarak geçtiğini söyleyen Trump, Ortadoğu'da yeni barış anlaşmalarına imza attıklarını ifade etti.

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Donald Trump, Amerikan halkına hitaben yaptığı veda konuşmasında görev süresi boyunca yeni savaş başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Çin'e karşı dünya uluslarını bir araya getirdiğini de söyleyen Trump, Kongre Binası'na yapılan saldırıyı kınayarak politik şiddet tanımlamasında bulundu.

3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden karşısında mağlup olan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkına hitaben bir veda konuşması gerçekleştirdi.

Görev süresi boyunca çetin savaşları, en çetin kavgaları ve en zor seçimleri göğüslediğini çünkü ABD halkının kendisini bunun için seçtiğini söyleyen Trump, Çin'e karşı koymaları için dünya uluslarını görülmemiş biçimde bir araya getirdiklerini belirtti.

Bir kez daha Ortadoğu politikasına övgüler yağdıran Trump, cesur diplomasi ve ilkeleri duruşları sayesinde Ortadoğu'da bir dizi tarihi barış anlaşmaları yaptıklarını söyledi. ABD'nin yakın tarihinde yeni savaş başlatmayan ilk başkan olduğunu da belirten Trump, Ortadoğu'da savaşan askerleri yeniden ülkelerine getirdiklerini kaydetti.

ABD Başkanı, konuşmasında ayrıca 6 Ocak'ta Washington DC'de Kongre binasına düzenlenen baskını bir kez daha kınadı. Trump, "Tüm Amerikalılar, Kongre binasına yapılan saldırıdan dolayı dehşete düşmüştü. Politik şiddet, Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırıdır. Buna asla müsamaha gösterilemez" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi, çarşamba günü öğle saatlerinde iktidarı yeni bir yönetime devretmeye hazırlanırken, başlattığımız hareketin henüz başlangıç aşamasında olduğunu bilmenizi istiyorum" diye kaydetti.