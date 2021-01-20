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Ankara'da FETÖ'den aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen FETÖ/PDY üyesi, 4'üncü sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel bir ekiple Çoban'ı bir süre takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonucunda, Çoban'ın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, Çoban'ı kovalamacayla yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı
Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi. Çoban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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