Savunma sanayinde bir müjde daha! EİRS envantere giriyor

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Erken İhbar Radar Sistemi" (EİRS) 2021 yılı içinde envantere girecek.

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Türk Hava Kuvvetlerinin erken ihbar ihtiyacını yurt dışı sistemler yerine yerli olarak karşılayacağımız Erken İhbar Radar Sisteminin (EİRS) ilk teslimatı 2021 yılı içerisinde yapılacak. EİRS uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant radardır. Proje kapsamında sabit ve taşınabilir erken ihbar radarları üretilecek. İlk etapta 4 sistem temin edilecek.

Başarıyla sürdürülen projede sistemin 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. EİRS bu tipte radarın ülkemizde ilk kez üretilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020’de, Ankara’da ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Törenine katılmıştı. Bir yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine sunulduğu, envanterdeki bir sistemin yeni tesliminin yapıldığı ve bir yeni projenin başlatıldığı törende ASELSAN’a ait üç yeni yerleşke ve ASELSAN Akyurt Camiinin açılışları da gerçekleştirilmiş ve törenin sergi alanında ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli ürünler yer almıştı.

Sergilenen ürünler arasında Taşınabilir / Erken İhbar Radar Sistemi (T/EİRS) de bulunuyordu. Tören alanındaki radar Anadolu Savunma tarafından geliştirilen SEYİT 8×8 taktik tekerlekli araç üzerinde konuşlandırılmıştı. Envantere girecek konfigürasyonunun bu şekilde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

DefenceTürk