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Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı düzenleyen 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

5 kişinin saldırısına uğramıştı
Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

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