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HABER /  DÜNYA

Japonya'da 130 araç birbirine girdi! Kazadan ilk görüntüler korku filmini andırdı

Japonya'nın Osaki kentinde aralıksız süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi ağır yaralanırken, toplam 130 araç birbirine girdi. Öte yandan kaza sonrası araçların durumu kameralarca kaydedildi.

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Japonya'nın Osaki kentindeki Tohoku yolundaki Furukawa kavşağında aralıksız süren kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada onlarca araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

130 araç birbirine girdi
Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle tır ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti. Osaki polisi, kazaya karışan araçların sayısının 100'den fazla olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araçların oluşturduğu kuyruk kameralar tarafından kaydedildi. 

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